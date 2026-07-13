Евгений Люлин: Максим Шоломов — пример мужества и стойкости

В своём канале в мессенджере MAX председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о встрече с Максимом Владимировичем Шоломовым — офицером, участником специальной военной операции, подполковником и героем России. Люлин отметил, что, несмотря на тяжёлое ранение и потерю обеих рук, Шоломов не сломался: восстановившись, он поступил в Военную академию Генштаба и продолжил служить примером мужества и преданности Отечеству. Делегация участников федеральной программы «Время героев» приехала в Нижегородскую область, и Шоломов попросил о личной встрече.
«Двух минут разговора хватило, чтобы понять, что человек мыслит чётко и системно», — написал Люлин, отмечая ясность и деловой подход собеседника. В ходе беседы Шоломов поделился планами и проектами, над которыми намерен работать, и выразил уверенность в своих силах: «Травмы — это испытание, но не приговор; главное — цель и готовность трудиться».Евгений Люлин также передал один из советов офицера, который показался ему особенно важным: «Не теряйте времени на сожаления, вкладывайте энергию в конкретные дела — так строится новая жизнь».. «Уверен, никакие травмы не станут этому помехой. Железная воля этого человека просто поражает! От души пожелал ему блестящей карьеры!» — подчеркнул Евгений Люлин.
Напомним, ранее Евгений Люлин заявил, что духовное возрождение России невозможно остановить.