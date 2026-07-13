В Беларуси МВД начало проверки из-за «слива» данных ритуальным агентам

В Беларуси правоохранители расследуют «сливы» данных об умерших ритуальным агентам, рассказали в Генпрокуратуре корреспондентам ОНТ.
В сюжете подчеркнули, что в борьбе за заказы ритуальные агенты дежурят рядом с моргами и даже идут на хитрости. В Беларуси предлагать услугу похороны «под ключ» не запрещено, в том числе в морге, однако родственники обычно слишком растеряны, чтобы сравнить стоимость и адекватность цен.
К слову, в июле 2026 года пособие на погребение в Беларуси составляет около 3000 белорусских рублей. А еще при моргах судебных экспертиз можно оформить похороны «под ключ» по низким ценам.
— Частникам важно перехватить клиента до того, как ему предложат бюджетные услуги, — подчеркнули в сюжете.
Кроме того, некоторые ритуальные ИП в поисках новых клиентов готовы идти на хитрости. Например, они добывают информацию окольными путями, платят деньги за данные об умерших. Таким делами занялась милиция, подняли даже старые обращение о «сливах» данных.
— Проводится комплекс процессуальных действий, опрашиваются свидетели, тщательно изучаются имеющиеся материалы. Идет сбор дополнительной документации для всестороннего анализа ситуации, — прокомментировала Наталья Ганусевич, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.
Также НЦЗПД назвал реальные штрафы за «слив» данных об умерших белорусах ритуальщикам.
Ранее «Комсомолка» подробно писала о том, что изменится в сфере погребения и ритуальных услуг и затронет всех белорусов.
А недавно глава Совета Республики Наталья Кочанова потребовала разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси: «Вы понимаете откуда. Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят».
Кстати, ранее мы писали, что в Брестской области организатор похорон пошел под суд из-за того, что в штате у него были только женщины.
Тем временем белорусский адвокат сказала, что делать, если на могиле родственника установили памятник, который нравится не всем членам семьи.