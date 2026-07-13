В Беларуси МВД начало проверки из-за «слива» данных ритуальным агентам

В сюжете подчеркнули, что в борьбе за заказы ритуальные агенты дежурят рядом с моргами и даже идут на хитрости. В Беларуси предлагать услугу похороны «под ключ» не запрещено, в том числе в морге, однако родственники обычно слишком растеряны, чтобы сравнить стоимость и адекватность цен.