Воронежскому адвокату Никите Чермашенцеву продлили домашний арест до 11 августа

По версии следствия, в апреле к адвокату обратилась местная жительница с просьбой помочь смягчить административный надзор за ее сыном, осужденным за тяжкие преступления. Фигурант согласился, попросив взамен 300 тыс. руб. для передачи правоохранителям. Однако в итоге якобы распорядился деньгами по своему усмотрению.