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Воронежскому адвокату Никите Чермашенцеву продлили домашний арест до 11 августа

Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения местному адвокату Никите Чермашенцеву. Он останется под домашним арестом, где находится с 17 мая, до 11 августа включительно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Источник: Коммерсантъ

Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения местному адвокату Никите Чермашенцеву. Он останется под домашним арестом, где находится с 17 мая, до 11 августа включительно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Обвиняемый и его защитник возражали против продления домашнего ареста и просили заменить его на запрет определенных действий.

Никита Чермашенцев обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Его задержали в середине мая. В ходе допроса обвиняемый сознался в совершенном преступлении и дал развернутые показания.

По версии следствия, в апреле к адвокату обратилась местная жительница с просьбой помочь смягчить административный надзор за ее сыном, осужденным за тяжкие преступления. Фигурант согласился, попросив взамен 300 тыс. руб. для передачи правоохранителям. Однако в итоге якобы распорядился деньгами по своему усмотрению.

Никите Чермашенцеву 35 лет. Он возглавляет адвокатское бюро «Чермашенцев и партнеры».

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