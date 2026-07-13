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Необычным шествием отметили День семьи, любви и верности жители города Бор

Праздник состоялся в рамках реализации проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Источник: Нижегородская правда

Традиционный Парад колясок, посвящённый Дню семьи, любви и верности, состоялся в городе Бор. Смотр объединил около 30 семей округа. Праздник прошёл при поддержке депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Александра Шаронова. Парламентарий оказывает содействие в проведении мероприятия с 2017 года.

«Парад колясок — это настоящий семейный праздник, который с каждым годом становится теплее и душевнее. Приятно видеть, как он объединяет семьи на разных этапах жизни — от рождения семьи до золотого юбилея. Такие добрые традиции важно поддерживать», — отметил Александр Шаронов.

Участники парада представили яркие творческие работы: коляски, велосипеды и самокаты превратились в настоящие арт-объекты. Среди них — самоходная печь, шляпа, экскаватор, пожарная машина и даже баскетбольная площадка. Модернизированные самокаты представили Буратино, Человек-паук, черепашки-ниндзя, Бэтмен. Юные участницы везли кукол в затейливо украшенных колясках. Каждый образ был продуман до мелочей.

В этом году Парад колясок отразил все этапы семейной жизни — от зарождения семьи до её зрелости. На сцене чествовали молодожёнов, родителей новорождённых, многодетные семьи и супругов, состоящих в браке более пятидесяти лет.

Напомним, проект «Крепкая семья» направлен на поддержку и укрепление института семьи, защиту прав семей и продвижение традиционных семейных ценностей. Он реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и призван объединить усилия органов власти, общественных организаций и активных граждан для расширения мер поддержки семей с детьми, многодетных, молодых, приемных и замещающих семей, а также обеспечения комплексной безопасности детства.

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