Новая группа добровольцев отправилась в войска БПЛА из Нижнего Новгорода

Очередная группа добровольцев пополнила ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил России через пункт отбора в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.
Будущие военнослужащие прибыли из разных регионов страны и проходят в нижегородском пункте отбора медицинское обследование, оформление документов и заключение контрактов на службу в подразделениях БПЛА. Среди новобранцев — специалисты в сфере информационных технологий и спортсмены, которые выбрали службу в войсках беспилотных систем и будут проходить подготовку по работе с беспилотной авиацией.
В военкомате напомнили, что срок контракта для подразделений беспилотных систем составляет один год. С 15 июня 2026 года единовременная выплата при заключении контракта через Нижний Новгород составляет 3,2 млн рублей, ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты, социальные меры поддержки семей и сертификаты на получение земельных участков в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что нижегородский омбудсмен помогла вдове бойца СВО добиться выплат на детей.