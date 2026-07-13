Как ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО стал лидером по продажам на рынке Сочи

В Сочи определился новый лидер первичного рынка жилья. ЖК бизнес-класса «Светский лес»* от ГК ТОЧНО занял первое место по количеству сделок в первом полугодии 2026 года. (По данным Единого ресурса застройщиков на 01.07.2026.).
По данным Росреестра, с января 2025 по май 2026 года в проекте была заключена 401 сделка — это максимальный показатель как среди квартир, так и апартаментов. Проект также лидирует по объему проданных квадратных метров и средней площади лота. При этом за январь — апрель 2026 года доля продаж проекта выросла на 5% к аналогичному периоду прошлого года — и все это на фоне общего снижения рыночной активности.
«Для рынка недвижимости Сочи это показательный результат. Сегодня покупатели подходят к выбору жилья намного внимательнее: оценивают не только локацию и стоимость квадратного метра, но и качество среды, инфраструктуру и будущую ликвидность объекта на горизонте нескольких лет. Именно поэтому устойчивый спрос на проект в течение длительного периода становится важным индикатором его рыночной устойчивости», — прокомментировала руководитель отдела аналитики ГК ТОЧНО Валерия Цыганок.
ЖК «Светский лес» * — крупнейший жилой проект Сочи* площадью 23 гектара, который строится в Центральном районе города в окружении реликтового леса национального парка и реализуется по договору КРТ. Комплекс включает четыре дома бизнес-класса высотой от 11 до 20 этажей. Девелопер сознательно отказался от плотной застройки территории: ЖК аккуратно интегрирован в природный ландшафт, а из 95% квартир открываются виды на реку, заповедные горы и панораму центрального Сочи. Девелопер сохранил взрослые платаны, сосны и кипарисы, а также планирует дополнительно озеленить более 4,7 га территории.
В составе проекта появятся школа на 1510 учеников, один из крупнейших детских садов ЮФО на 510 мест, собственная прогулочная набережная длиной 1,2 км, спортивная инфраструктура, коммерческая галерея площадью более 5 тыс. кв. м и подземный паркинг на 3 тыс. машино-мест.
Рядом с комплексом расположены восемь остановок общественного транспорта, а близость к железнодорожному вокзалу и главным туристическим маршрутам обеспечивает устойчивый спрос на аренду практически круглый год. Фактически речь идет о формировании нового городского пространства, где жителям доступны все ключевые сервисы внутри одного проекта.
«Светский лес»* сочетает уровень бизнес-класса, масштабную инфраструктуру и востребованную локацию, оставаясь при этом в сегменте, который интересен широкой аудитории покупателей: семьям, которые рассматривают Сочи для постоянной жизни; инвесторам, ориентированным на рост стоимости недвижимости; а также людям, которые рассчитывают на стабильный арендный доход.
Еще один фактор, который поддерживает активный интерес покупателей и инвесторов, — лимитированное предложение новых крупных проектов в Сочи. На это влияет дефицит свободных земельных участков и действующие градостроительные ограничения на застройку.
По сути, рынок Сочи входит в новую фазу, когда качественные жилые комплексы бизнес-класса с инфраструктурой и правильной локацией будут становиться все более редким и востребованным активом. И «Светский лес» отвечает этому тренду, задавая новый стандарт городской жизни на главном курорте страны.
*ЖК «Светский лес». Застройщик ООО СЗ «Новые Технологии».
Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.