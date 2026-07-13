Как ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО стал лидером по продажам на рынке Сочи

По данным Росреестра, с января 2025 по май 2026 года в проекте была заключена 401 сделка — это максимальный показатель как среди квартир, так и апартаментов. Проект также лидирует по объему проданных квадратных метров и средней площади лота. При этом за январь — апрель 2026 года доля продаж проекта выросла на 5% к аналогичному периоду прошлого года — и все это на фоне общего снижения рыночной активности.