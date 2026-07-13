Качка, стихи и соленые огурцы: на борту СРТ-129 открылась выставка «Труженики моря»

В воскресенье, 12 июля, в Музее Мирового океана на борту СРТ-129 начала работу выставка «Труженики моря» (0+), посвященная Дню рыбака. Корреспондент «Нового Калининграда», взойдя на его борт, попытался представить себе это крохотное рыболовное судно в бушующем океане.
Пришвартованный на набережной Петра Великого СРТ-129 — сам по себе экспонат. Именно на таких утлых суденышках калининградские рыбаки отправлялись в первые сельдяные экспедиции в Северную Атлантику. Не все они вернулись в родной порт. Можно сказать, что добытая невероятным трудом селедка, которая помогла накормить область и в известной мере страну, имела отчетливый привкус крови. Об этом свидетельствует установленный в 1978 году памятный знак «Пионерам освоения Атлантики», на постаменте которого выбиты названия 39 судов и имена 183 погибших рыбаков. Весьма символично, что выставка, посвященная Дню рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля, открылась именно на борту СРТ-129, что стоит как раз напротив монумента в честь покорителей Атлантики.
«Знаете, сегодня партнер нашего музея написал мне: “Поздравляем с Днём рыбака всех причастных”, — рассказывает куратор выставки, научный сотрудник Музея Мирового океана Ирина Бойкина. — А причастны, если вдуматься, все, кто живет в Калининградской области».
С этим трудно не согласиться. Кто-то ходил или до сих пор ходит в море, кто-то строит корабли, разрабатывает орудия лова, делает консервы из рыбы и так далее. Поэтому замысел выставки, по словам Ирины Бойкиной, состоял в том, чтобы рассказать о развитии отрасли в целом. Места на СРТ-129 совсем немного, но в небольших пространствах удалось разместить архивные документы и фотографии, судовые колокола (или по-морскому — рынды), карты рыбопромысловых бассейнов России и районов промысла в Мировом океане, разработанные совместно с АтлантНИРО, а также модели современных траулеров.
Евгений Михайлович Краснов.
У ветеранов-рыбаков, которых чествовали на предшествующей открытию выставки торжественной церемонии, больший интерес, пожалуй, вызывало само судно. «В 1962 году я ходил на таком в Северную Атлантику матросом добычи, — вспоминает Евгений Михайлович Краснов. — Сейчас мне 82 года уже, тогда молодым был совсем. Качка была постоянная, штормило все время. Но я к тому времени морской болезнью уже переболел, потому что до этого ходил в море на маленьком катере от Рыбакколхозсоюза».
Евгений Михайлович внимательно изучает каюту судна и приходит к выводу, что она не очень-то напоминает ту, в которой он жил. «У нас, знаете, все как-то попроще было, — говорит он. — Тут все на современный лад сделано. Вот, смотрю, книжная полка, стол. Ничего этого не было у нас, конечно. Какая может быть книжная полка при вечной болтанке!».
Александр Малышев.
Литератор Александр Малышев, возглавляющий местное отделение Союза писателей России и региональный Союз ветеранов рыбной промышленности, тоже в юности ходил в море на СРТ. «Иногда было страшно, — признается он. — У нас же 39 трагедий было!».
Отдельная тема — морская болезнь. «Я помню свой первый шторм, — вспоминает Александр Константинович. — Мы стояли на спардеке (верхняя палуба — прим. “Нового Калининграда”): я, еще один матрос и боцман, которого почему-то тоже укачало. И там были бочки привязаны с капустой, с солёными огурцами. Мы их ели и таким образом справлялись с тошнотой. А вниз, в камбуз, я долгое время спускаться не мог. Там соляркой пахло так, что терпеть это было совсем невозможно… Сейчас я, конечно, с теплотой вспоминаю те времена. Ими освещены и стихи, и проза…».
Есть у Александра Малышева, например, и такие строки:
"Кого в этом море хоть раз испытал.
Гренландии ветер ревущий,
Несущий навстречу девятый свой вал,
Познал там весь Ад этот сущий!".
Некоторые морские привычки, по словам Александра Малышева, остаются надолго. «Я долгое время раньше стакан не мог поставить на край стола, — смеется он. — Обязательно сдвигал его в центр, чтобы не улетел…».
Многое на выставке посвящено современному состоянию рыбопромыслового флота. Представлены, например, модели современных траулеров: «Пётр Первый», трижды установивший мировой рекорд по объёму вылова и переработки рыбы за календарный год; «Всеслав» — первый траулер, построенный в постсоветский период; крупнотоннажный траулер-процессор «Дмитрий Кожарский» с глубокой переработкой улова на борту, а также построенный на судостроительном заводе «Янтарь» траулер «Ленинец».
Что касается перспектив отрасли в нашем регионе, то, по мнению президента Союза рыбопромышленников Запада Максима Будурацкого, они совсем не плохие. «Калининград — это самый простой и близкий выход в Мировой океан, — напомнил он, выступая на торжественном собрании перед открытием выставки. — Поэтому, на мой взгляд, развивать океаническое рыболовство необходимо именно в Калининграде. Но Калининград здесь немножко не дорабатывает. Не Дальний Восток, не Север, а именно Калининград должен быть центром океанического рыболовства. Над этим стоит работать, и об этом надо помнить».
Текст: Кирилл Синьковский, фото автора и предоставлено Музеем Мирового океана.