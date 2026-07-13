Качка, стихи и соленые огурцы: на борту СРТ-129 открылась выставка «Труженики моря»

Отдельная тема — морская болезнь. «Я помню свой первый шторм, — вспоминает Александр Константинович. — Мы стояли на спардеке (верхняя палуба — прим. “Нового Калининграда”): я, еще один матрос и боцман, которого почему-то тоже укачало. И там были бочки привязаны с капустой, с солёными огурцами. Мы их ели и таким образом справлялись с тошнотой. А вниз, в камбуз, я долгое время спускаться не мог. Там соляркой пахло так, что терпеть это было совсем невозможно… Сейчас я, конечно, с теплотой вспоминаю те времена. Ими освещены и стихи, и проза…».