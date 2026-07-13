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Подозреваемого в соучастии убийства трех человек в Таганроге арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения подозреваемому в соучастии в тройном убийстве в Таганроге Евгению Утесову. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения подозреваемому в соучастии в тройном убийстве в Таганроге Евгению Утесову. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Предпринимателя подозревают по совершении преступлений, предусмотренных ст. 33 ч. 4, ч. 2 п. а 105 УК РФ (подстрекательство к убийству двух и более лиц), ст. 33 ч. 4, ч. 2 167 УК РФ (подстрекательство к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества при отягчающих обстоятельствах). В сообщении отмечается, что обвинение пока официально не предъявлено.

Евгения Утесова заключили под стражу на два месяца, по 8 сентября 2026 года включительно. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что основной подозреваемый — 69-летний мужчина. Его тело с признаками суицида нашли в лесополосе Неклиновского района.

Подробнее — в материале «Развод привел к тройному убийству».