Подозреваемого в соучастии убийства трех человек в Таганроге арестовали на два месяца

Предпринимателя подозревают по совершении преступлений, предусмотренных ст. 33 ч. 4, ч. 2 п. а 105 УК РФ (подстрекательство к убийству двух и более лиц), ст. 33 ч. 4, ч. 2 167 УК РФ (подстрекательство к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества при отягчающих обстоятельствах). В сообщении отмечается, что обвинение пока официально не предъявлено.