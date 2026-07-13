Таксисты могут заправляться на нижегородских АЗС в любой день

Нижегородские таксисты могут заправить машину в любой день вне зависимости от четного или нечетного номера. Но для этого у водителя должен быть транспортный талон, рассказали в оперштабе.
Чаще всего у таксопарков, транспортных компаний и организаций, у которых есть свой автопарк, заключены договоры с сетевыми поставщиками бензина. Для таких машин у АЗС есть некоторое количество топлива, которое не поступает в продажу. Поэтому на закрытой заправке вполне можно увидеть коммунальную технику, машины транспортных компаний, служб быстрого реагирования и так далее.
А вот если водитель работает на себя, и у него нет топливной карты, то ему придется заправляться только в определенные дни. Напомним, что с 9 июля в регионе действует правило четных и нечетных дат. Согласно нему, в нечетные даты заправляются автомобили, чьи номера начинаются с нечетного числа, а в четные — которые начинаются с четного.
Ранее нижегородцам рассказали, как можно заправиться на одной заправке дважды.