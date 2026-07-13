Таксисты могут заправляться на нижегородских АЗС в любой день

А вот если водитель работает на себя, и у него нет топливной карты, то ему придется заправляться только в определенные дни. Напомним, что с 9 июля в регионе действует правило четных и нечетных дат. Согласно нему, в нечетные даты заправляются автомобили, чьи номера начинаются с нечетного числа, а в четные — которые начинаются с четного.