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Таксисты могут заправляться на нижегородских АЗС в любой день

На них не действует правило четных и нечетных дат.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские таксисты могут заправить машину в любой день вне зависимости от четного или нечетного номера. Но для этого у водителя должен быть транспортный талон, рассказали в оперштабе.

Чаще всего у таксопарков, транспортных компаний и организаций, у которых есть свой автопарк, заключены договоры с сетевыми поставщиками бензина. Для таких машин у АЗС есть некоторое количество топлива, которое не поступает в продажу. Поэтому на закрытой заправке вполне можно увидеть коммунальную технику, машины транспортных компаний, служб быстрого реагирования и так далее.

А вот если водитель работает на себя, и у него нет топливной карты, то ему придется заправляться только в определенные дни. Напомним, что с 9 июля в регионе действует правило четных и нечетных дат. Согласно нему, в нечетные даты заправляются автомобили, чьи номера начинаются с нечетного числа, а в четные — которые начинаются с четного.

Ранее нижегородцам рассказали, как можно заправиться на одной заправке дважды.