Спортсмен из Прикамья взял золото на первенстве России по лёгкой атлетике

Спортсмен Дэниел Чугайнов взял золото на первенстве России по лёгкой атлетике, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
Соревнования среди атлетов в возрасте до 23 лет проходили с 10 по 12 июля в Смоленске.
Дэниел Чугайнов выступал в категории бег с препятствиями, он преодолел 3000 метров за 08:58,85 и занял первое место. Серебро досталось Андрея Мошкину из Республики Марий Эл, который отстал от победителя на 2,29 секунды. Замкнул тройку лидеров Родион Раянов, представлявший Татарстан, с результатом 09:01,98.
Кроме того, ещё один атлет из Пермского края Захар Соболев в беге на 800 метров не только завоевал серебряную медаль, но и установил личный рекорд.
Напомним, ранее пермячка Кира Манохина взяла шесть медалей на первенстве Европы по плаванию.