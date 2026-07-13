В Краснодарском крае обновят дороги к образовательным учреждениям

Участки трасс, которые ведут к образовательным учреждениям, обновят в Краснодарском крае, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Всего в 2026 году к нормативному состоянию в регионе планируют привести 21 участок региональных и межмуниципальных трасс. Из них 14 ведут к образовательным учреждениям. В ходе ремонта там смонтируют дорожные знаки, сигнальные столбики, автопавильоны, бордюры, а также барьерные и пешеходные ограждения, нанесут разметку и обустроят тротуары. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.
Так, на трассе Выселки — Кирпильская обновляют участок протяженностью 6,7 км в сторону хутора Бейсужек Второй. По этой дороге можно добраться до образовательных учреждений в станице Кирпильской. А в Динском районе приводят в порядок отрезок трассы Динская — Старомышастовская с 8-го по 15-й км. На автомобильной дороге Челбасская — Крыловская уже отремонтировали участок между станицей Крыловской и хутором Коржи протяженностью более 5 км. Трасса обеспечивает подъезд к образовательным учреждениям в станице Крыловской.
Всего в этом году в Краснодарском крае планируют отремонтировать около 300 км дорог. При поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут более 108 км трасс регионального и межмуниципального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.