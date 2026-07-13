В Краснодарском крае обновят дороги к образовательным учреждениям

Так, на трассе Выселки — Кирпильская обновляют участок протяженностью 6,7 км в сторону хутора Бейсужек Второй. По этой дороге можно добраться до образовательных учреждений в станице Кирпильской. А в Динском районе приводят в порядок отрезок трассы Динская — Старомышастовская с 8-го по 15-й км. На автомобильной дороге Челбасская — Крыловская уже отремонтировали участок между станицей Крыловской и хутором Коржи протяженностью более 5 км. Трасса обеспечивает подъезд к образовательным учреждениям в станице Крыловской.