В Литве предлагают прививать любовь к национальному флагу штрафами в 300 евро

Лиц, нарушивших порядок вывешивания флага Литвы, иностранного государства, Евросоюза или международной общественной организации предлагается штрафовать на сумму от 100 до 300 евро, сейчас аналогичные наказания в 10 раз ниже. В настоящее время в государственные праздники литовский флаг поднимается вблизи, над или на государственных и муниципальных учреждениях и организациях, предприятиях и организациях, зданиях, а также жилых домах.