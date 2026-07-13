В США впервые запустили полноценную нейросеть на ионном квантовом компьютере

В частности, ученые успешно запустили и обучили этот ИИ как на квантовом процессоре на базе ионов иттербия, который разрабатывается в Университете штата Мэриленд, так и на «облачном» квантовом компьютере фирмы IBM, построенном на базе сверхпроводящих кубитов-трансмонов. И в том, и в другом случае, алгоритм задействовал 16 кубитов в качестве нейронов, которые пошагово обрабатывали входящие изображения и распознавали на них цифры.