Тренер сборной РФ рассказал о строительстве Бегового центра ВФЛА в Нижнем

— Я с детства был в беговом коллективе, потому что мои мама и папа — заслуженные тренеры России по легкой атлетике. Амбассадором проекта Беговых центров ВФЛА хотел стать с первого дня, как появилась идея создания таких центров, потому что считаю, что бег в Нижнем Новгороде будет активно развиваться в ближайшие 10 лет. После окончания профессиональной карьеры в легкой атлетике именно утренние пробежки помогли мне остаться в спорте. Благодаря им я и сейчас неплохо выступаю на любительском уровне.