Тренер сборной РФ рассказал о строительстве Бегового центра ВФЛА в Нижнем

Всероссийская федерация легкой атлетики совместно с АНО «Евразия» реализуют масштабный проект по созданию сети бесплатных Беговых центров в 23 городах России. Один из них появится и в Нижнем Новгороде. О том, какие возможности откроет новый комплекс и почему он так важен для жителей города, рассказал амбассадор проекта ВФЛА, мастер спорта по легкой атлетике и тренер сборной России Александр Абрамов.
— Что лично для вас значит бег и почему вы решили стать амбассадором этого проекта?
— Я с детства был в беговом коллективе, потому что мои мама и папа — заслуженные тренеры России по легкой атлетике. Амбассадором проекта Беговых центров ВФЛА хотел стать с первого дня, как появилась идея создания таких центров, потому что считаю, что бег в Нижнем Новгороде будет активно развиваться в ближайшие 10 лет. После окончания профессиональной карьеры в легкой атлетике именно утренние пробежки помогли мне остаться в спорте. Благодаря им я и сейчас неплохо выступаю на любительском уровне.
— Расскажите подробнее, что из себя представляет Беговой центр?
— Это быстровозводимый, многофункциональный и круглогодичный объект. Внутри разместятся раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления, камеры хранения, а также пространства для занятий с тренерами.
На прилегающей территории появятся беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зоны и площадки для отдыха. Здесь будут проходить любительские старты, тренировки, мастер-классы, занятия для детей, а также семейные и городские спортивные мероприятия.
Беговой центр расположится недалеко от Волги, рядом с Гребным каналом. Завершить строительство планируют уже в этом году.
— Как сегодня развивается беговое сообщество в вашем городе? Что уже есть, а чего, на ваш взгляд, пока не хватает?
— В нашем городе беговое сообщество начало активно развиваться сразу после пандемии. Сейчас у нас насчитывается уже более 20 беговых клубов. На мой взгляд, не хватает именно Бегового центра, который сможет объединить всех бегунов под одной крышей.
— Как вы считаете, как появление Бегового центра повлияет на местное беговое сообщество?
— Определенно положительно. Беговой центр сделает тренировки на Гребном канале намного комфортнее. Здесь можно будет оставить вещи перед пробежкой, после тренировки принять душ, выпить кофе и пообщаться с такими же бегунами.
— Одна из главных проблем бегунов в России — сезонность: осенью слякоть, зимой мороз, весной грязь. Беговые центры проектируются как круглогодичные объекты. Как, на ваш взгляд, появление таких всесезонных площадок изменит культуру бега в вашем городе?
— Сейчас в Нижнем Новгороде один манеж, который очень востребован у бегунов. Беговой центр сможет значительно разгрузить его и взять часть тренировочной нагрузки на себя.
— На кого в первую очередь нацелен этот Центр: новичков или опытных бегунов?
— Беговой центр рассчитан на всех — от новичков до мастеров спорта международного класса. Мы будем рады спортсменам всех уровней. Главное — желание заниматься спортом.
— Как считаете, насколько важно, чтобы в городе было место, куда можно прийти не только потренироваться, но и познакомиться с единомышленниками?
— Об открытии такого центра давно задумывались, и теперь мечта бегунов наконец осуществится. Это станет местом, где можно не только тренироваться, но и общаться с единомышленниками. Беговое сообщество Нижнего Новгорода благодарно ВФЛА и АНО «Евразия» за развитие спорта в нашем городе.
— Часто люди думают, что бег — это спорт только для подготовленных и что для новичка это может быть травмоопасно. Что бы вы посоветовали тем, кто сомневается, что сможет начать?
— Самое важное — найти время и просто попробовать. Для начала достаточно пробежать один-два километра, чтобы организм постепенно адаптировался к нагрузкам. Затем можно понемногу увеличивать дистанцию.
В нашем городе много специалистов по легкой атлетике, к которым всегда можно обратиться за советом. А если с самого начала поставить правильную технику бега, риск получить травму будет минимальным.