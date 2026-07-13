Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные белгородские спортсмены смогут тренироваться в других областях

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. По ее результатам было предложено организовать централизованные выезды спортсменов региона на федеральные базы в другие субъекты страны, в том числе на соседние площадки в Центральном федеральном округе.

Источник: Коммерсантъ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. По ее результатам было предложено организовать централизованные выезды спортсменов региона на федеральные базы в другие субъекты страны, в том числе на соседние площадки в Центральном федеральном округе.

«Из-за постоянных ракетных опасностей и атак БПЛА тренировочный процесс в спортшколах периодически срывается — дети и педагоги вынуждены уходить в укрытия. Ряд ключевых объектов поврежден», — объяснил ситуацию в своем Telegram-канале господин Шуваев. Выезды, по его словам, будут организовываться, чтобы форму не теряли группы высшего спортивного мастерства и младшие группы.

Всего, по словам господина Шуваева, в Белгородской области из-за атак поврежден 31 спортивный объект, шесть из которых начнут восстанавливать в этом году. «Однако по трем объектам в Шебекинском округе — это бассейн “Дельфин”, ледовая арена и ФОК “Пристань спорта” — возникла проблема: заключения госэкспертизы получены позже установленного срока, из-за чего контракты формально заключены с нарушением. Мы направили просьбу о переносе сроков. Необходимо внести изменения в правила предоставления субсидий — соответствующий проект постановления уже подготовлен Минспортом и находится на согласовании», — сообщил врио губернатора.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше