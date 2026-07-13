Юные белгородские спортсмены смогут тренироваться в других областях

Всего, по словам господина Шуваева, в Белгородской области из-за атак поврежден 31 спортивный объект, шесть из которых начнут восстанавливать в этом году. «Однако по трем объектам в Шебекинском округе — это бассейн “Дельфин”, ледовая арена и ФОК “Пристань спорта” — возникла проблема: заключения госэкспертизы получены позже установленного срока, из-за чего контракты формально заключены с нарушением. Мы направили просьбу о переносе сроков. Необходимо внести изменения в правила предоставления субсидий — соответствующий проект постановления уже подготовлен Минспортом и находится на согласовании», — сообщил врио губернатора.