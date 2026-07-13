За порядком на АЗС в Ростовской области будут следить волонтеры и казаки

— Бросаем все силы на обеспечение порядка. Волонтеры не будут вмешиваться в технологический процесс отпуска топлива. Они должны оказывать помощь, прежде всего, семьям с детьми и пенсионерам, и регулировать очередь, — пояснил Юрий Слюсарь.