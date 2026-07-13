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За порядком на АЗС в Ростовской области будут следить волонтеры и казаки

Губернатор Ростовской области потребовал помогать людям и следить за порядком на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал помогать людям и следить за порядком на АЗС. Задачи глава региона поставил в ходе оперативного совещания.

Требования следующие:

— привлечь волонтеров и казаков к дежурству на АЗС для помощи людям и поддержания правопорядка;

— скорректировать дорожные камеры перед заправками на выделенных полосах, чтобы водителям не приходили штрафы после очередей за бензином;

— организовать на АЗС информирование о наличии топлива и интервалах работы.

— Бросаем все силы на обеспечение порядка. Волонтеры не будут вмешиваться в технологический процесс отпуска топлива. Они должны оказывать помощь, прежде всего, семьям с детьми и пенсионерам, и регулировать очередь, — пояснил Юрий Слюсарь.

Работу по стабилизации ситуации продолжат.

Напомним, ранее в Ростовской области ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

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