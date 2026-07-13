В поселке Становая Свердловской области открыли новый медпункт

Более 700 жителей поселка Становая Березовского муниципального округа Свердловской области начали получать медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе), сообщили в региональном департаменте информационной политики. Модульное здание возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В медпункте площадью 76 кв. м оборудовали кабинет приема, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, комнату ожидания, помещение для персонала, стерилизационную, санузел и хозяйственные помещения. Также ФАП оснастили новым оборудованием, которое необходимо для оказания первичной и неотложной медицинской помощи.
К участку прикреплены 704 человека, в том числе 203 ребенка. Не выезжая из поселка, жители могут пройти первый этап диспансеризации, вакцинироваться, сдать кровь, сделать электрокардиограмму и получить консультацию квалифицированного фельдшера.
«Я очень рада трудиться в новом модульном фельдшерско-акушерском пункте, где созданы прекрасные условия для продуктивной работы. Медпункт оборудован всей необходимой техникой, аптечками неотложной помощи для оказания экстренной помощи пациентам. Условия кардинально поменялись, что дает возможность проводить качественную профилактику и лечить различные заболевания», — отметила фельдшер Оксана Солодилова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.