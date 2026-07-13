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Собака из Москвы стала приемной мамой для уличного котенка

Собака Лея из Москвы стала приемной мамой для уличного котенка.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Собака Лея из Москвы стала приемной мамой для уличного котенка, она принесла детеныша домой и начала кормить своим молоком, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы ГБУ «Мосветобъединение».

«На прием в ветклинику Останкино пришли владельцы с ретривером и малюсеньким котенком. Малышку нашли на дачном участке, покормили и поместили в коробку, но через некоторое время собака Лея обнаружила котенка, принесла в дом и стала кормить», — говорится в сообщении.

Уточняется, что котенок разбудил инстинкты собаки, и у нее появилось молоко. Ветврач Анастасия Головейко, чьи слова приводятся в публикации, рассказала, что для котенка собачье молоко не идеально по составу и закрытию потребностей, но вполне допустимо.

«У Юны возраст уже полтора месяца, самый важный этап с получением молозива она, скорее всего, прошла еще с матерью-кошкой, и поэтому выжила. Сейчас она получает дополнительно заменитель кошачьего молока и вполне уже зубастая, а значит, пора начинать вводить прикорм», — рассказала Головейко.