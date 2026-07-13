Собака из Москвы стала приемной мамой для уличного котенка

«У Юны возраст уже полтора месяца, самый важный этап с получением молозива она, скорее всего, прошла еще с матерью-кошкой, и поэтому выжила. Сейчас она получает дополнительно заменитель кошачьего молока и вполне уже зубастая, а значит, пора начинать вводить прикорм», — рассказала Головейко.