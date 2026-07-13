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13 км трассы Р-158 обновили в Нижегородской области раньше срока

Дорожники завершили работы на участке от Бебяево до Архангельского с опережением графика на год.

В Нижегородской области завершили ремонт 13 километров дорожного покрытия на федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы выполнили на участке с 125-го по 138-й километр в Шатковском округе — от села Бебяево до села Архангельское. Специалисты заменили изношенное покрытие, уложили усиливающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также привели в нормативное состояние обочины и нанесли новую разметку. Общая площадь ремонта составила 127,5 тысячи квадратных метров.

Как отметили в учреждении, работы удалось завершить с опережением графика на один год. Сейчас аналогичное обновление дорожного покрытия продолжается на трассе М-7 «Волга», в том числе на обходе Нижнего Новгорода и в Лысковском округе.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Канавинского моста готовит нижегородская мэрия.