В крупных с/х хозяйствах Калининградской области запаса дизельного топлива хватит на 2 недели — власти

До конца года предприятия АПК Калининградской области требуется 26 тысяч тонн дизельного топлива. В пиковый период уборки, с июля по сентябрь, необходимо 16 тонн дизеля и 1 тысяча тонн бензина. При этом на сегодня в крупных хозяйствах региона имеется двухнедельный запас дизельного топлива. Об этом во время оперативного совещания в правительстве региона 13 июня сказал глава областного минсельхоза Артем Иванов.