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В крупных с/х хозяйствах Калининградской области запаса дизельного топлива хватит на 2 недели — власти

Фермеры заключают контракты на прямую поставку от топливных компаний.

Источник: Комсомольская правда

До конца года предприятия АПК Калининградской области требуется 26 тысяч тонн дизельного топлива. В пиковый период уборки, с июля по сентябрь, необходимо 16 тонн дизеля и 1 тысяча тонн бензина. При этом на сегодня в крупных хозяйствах региона имеется двухнедельный запас дизельного топлива. Об этом во время оперативного совещания в правительстве региона 13 июня сказал глава областного минсельхоза Артем Иванов.

Он также сказал, что «с мелкими фермерами ситуация управляемая».

— Крупные сельхозтоваропроизводители, на которых приходится больше 80% посевной площади, сегодня уже имеют контракты на прямую поставку от топливных компаний. Средние и мелкие производители ведут работу по заключению контрактов на мелкий опт и топливные карты, — сказал министр, отметив, что все вопросы с топливом находятся сейчас на особом контроле.