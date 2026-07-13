На участке трассы Архангельск — Мезень досрочно завершили ремонт

Ремонт участка трассы Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень протяженностью почти 4 км досрочно завершили в Архангельской области, сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы проводились в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«На трассе Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень досрочно завершен ремонт участка с 341-го по 344-й километр. Это первый объект национального проекта “Инфраструктура для жизни”, введенный в эксплуатацию в текущем дорожном сезоне. Покрытие сохранило гравийный тип, но теперь полностью соответствует установленным требованиям. Сдать объект планировалось до конца сентября, однако подрядчик опередил график более чем на два месяца», — сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
Специалисты привели полотно в нормативное состояние, установили дорожные знаки и барьерное ограждение. Как отметил министр транспорта области Сергей Роднев, этот участок дороги имеет важное значение и входит в опорную сеть региона. Там проходит значительный поток грузового транспорта, а также обеспечивается подъезд к деревне Кимже, где располагается одноименный туристский культурно-музейный центр.
«В настоящее время на этой автодороге работы продолжаются в соответствии с графиком. В итоге в текущем сезоне в нормативное состояние будет приведено 45 километров трассы Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень», — добавил Роднев.
Готовность участков с 285-го по 310-й км и с 310-го по 327-й км составляет около 50%, их планируют ввести в эксплуатацию до конца октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.