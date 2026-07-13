На участке трассы Архангельск — Мезень досрочно завершили ремонт

«На трассе Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень досрочно завершен ремонт участка с 341-го по 344-й километр. Это первый объект национального проекта “Инфраструктура для жизни”, введенный в эксплуатацию в текущем дорожном сезоне. Покрытие сохранило гравийный тип, но теперь полностью соответствует установленным требованиям. Сдать объект планировалось до конца сентября, однако подрядчик опередил график более чем на два месяца», — сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.