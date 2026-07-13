Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем за 13 миллионов продают рыбоводный комплекс

В эту цену не входит оборудование для рыбоводства.

Многофункциональный рыбоводный комплекс выставили на продажу под Воронежем. Информация об этом размешена на одном из сайтов объявлений.

Объект стоимостью 13 миллионов рублей можно использовать не только как рыбоводческое хозяйство, но и как магазин, склад, базу или производственную площадку. Кроме того, можно выращивать осетровые породы рыбы.

К комплексу подведены газ, водоснабжение, канализация и электричество. При этом оборудование для рыбоводства в указанную цену не включено.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше