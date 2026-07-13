Радио и ТВ точечно отключат в Волгоградской области

Так, в хуторе Ляпичев с 10:00 до 16:00 мск станет недоступна трансляция программ РТРС-1,РТРС-2. А в Камышине с 05:00 до 14:00 мск не будет работать «Радио России», «Радио Маяк» и «Вести FM».