Какие плюсы к пенсии дает статус ветерана труда и как его получить

Статус «Ветеран труда» — это не просто почетное звание, но и возможность получить ряд выплат и льгот. В зависимости от региона проживания меры поддержки варьируются. Как становятся ветеранами труда, в чем отличия статусов регионального и федерального уровня, какие денежные выплаты и льготы положены этой категории граждан — в материале «Газеты.Ru».
Кто такой ветеран труда.
«Ветеран труда» — это почетное звание для граждан, которые своим многолетним трудом внесли вклад в развитие страны. Порядок его присвоения и перечень льгот регулируются федеральным законом «О ветеранах» и региональным законодательством.
В большинстве случаев для получения статуса необходимо одновременно выполнить два условия: иметь награду, дающую право на присвоение звания, и достаточный трудовой стаж — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо необходимую выслугу лет.
Статус «Ветеран труда» может быть федеральным и региональным.
Звание «Ветеран труда» федерального значения присваивается гражданам, которые накопили достаточно стажа и соответствуют одному из следующих критериев:
* награждены орденами или медалями СССР или РФ;
В 2026 году в закон, регулирующий получение статуса, были внесены изменения, рассказал «Газете.Ru» руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль. Теперь ведомственные знаки отличия Центрального банка РФ приравнены к наградам, дающим право на звание ветерана труда.
Ветеранами труда субъекта РФ признают:
* граждан, имеющих региональные награды и необходимый стаж работы в регионе;
В чем главное различие между федеральным и региональным статусом ветерана труда пояснил Сергей Довгаль.
При переезде в другой регион льготы обычно не сохраняются, но из этого правила есть исключения. Например, с 1 января 2026 года ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа, переехавшие в другой регион, сохраняют право на ежемесячную выплату в размере 3 000 рублей.
Ветеран может иметь одновременно и федеральный, и региональный статус, рассказал «Газете.Ru» доцент юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.
«Также бывают и случаи присуждения статуса ветерана труда на корпоративном уровне в конкретных организациях, однако такой статус не дает прав на какие-либо государственные или региональные льготы. Стимулирующие меры могут быть утверждены на уровне компании», — пояснил он.
Льготы для ветеранов труда.
Единого федерального перечня льгот для ветеранов труда не существует. Закон «О ветеранах» определяет порядок присвоения звания, а конкретные меры поддержки устанавливают регионы. Поэтому объем льгот, их размер и условия предоставления могут существенно различаться в зависимости от места жительства.
Наиболее распространенные меры поддержки, которые есть практически во всех субъектах:
~Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)~
Это основная льгота в форме периодической денежной выплаты, размер которой зависит от региона. Например, в Москве она составляет 1 328 рублей ежемесячно, а в Ростовской области — 1 242 рубля. Эта сумма индексируется ежегодно.
ЕДВ не назначается автоматически. Ветерану труда нужно обратиться за ее назначением в территориальный орган Социального фонда России.
~Компенсация расходов на оплату жилья и ЖКУ~
Во многих регионах ветеранам труда компенсируют до 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, однако размер компенсации и условия ее предоставления определяются региональным законодательством. Исмаил Исмаилов напоминает, что речь идет именно о компенсации уже понесенных расходов, а не о скидке или освобождении от оплаты.
«При этом, если имеется непогашенная задолженность за последние три года и соответствующее судебное решение, компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг не предоставляется», — подчеркнул он.
~Медицинская помощь и санаторно-курортное лечение~
Ветераны труда имеют право на бесплатное изготовление зубных протезов в государственных клиниках и предоставление путевок на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний. Также им положены льготы на лекарственные средства. Размер льгот и условия получения варьируются в зависимости от региона.
На какие еще льготы можно рассчитывать.
Среди довольно часто встречающихся льгот — бесплатный проезд на общественном транспорте.
В Москве и Московской области ветераны труда имеют право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом и пригородными электричками. В столице получатели льготы могут отказаться от нее в пользу денежной компенсации: в 2026 году она составляет 563 ₽ за городской транспорт и 281 ₽ за электрички.
В Санкт-Петербурге ветераны труда имеют право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета. В Ямало-Ненецком округе проезд для ветеранов труда бесплатный при условии оформления проездной карты «Морошка».
В зависимости от региона ветераны труда также могут получать:
* компенсацию расходов на телефонную связь,
Как получить статус «Ветеран труда».
Статус «Ветеран труда» не присваивается автоматически, обратил внимание Исмаил Исмаилов. Чтобы его получить, нужно собрать комплект документов и подать их в орган социальной защиты или МФЦ либо онлайн через портал «Госуслуги».
Для оформления статуса понадобятся:
* паспорт;
Решение о присвоении звания и выдача удостоверения обычно занимают до 15 рабочих дней, но этот срок не может превышать 30 рабочих дней.
«Специалисты органов социальной защиты населения проверяют предоставленные документы на соответствие установленным требованиям. В случае необходимости запрашиваются дополнительные документы или сведения. По итогам рассмотрения принимается решение о присвоении звания “Ветеран труда” или об отказе. Решение оформляется приказом или распоряжением», — пояснил «Газете.Ru» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.
В случае положительного решения заявитель получает удостоверение «Ветеран труда», с которым может обратиться для оформления льгот в отделение СФР по месту жительства либо в МФЦ.
«Для оформления льгот могут потребоваться дополнительные документы, такие как квитанции об оплате услуг, документы на собственность. Точный перечень документов, критерии для получения звания и процедуры оформления могут отличаться в зависимости от региона. Поэтому важно обязательно уточнять информацию в местных органах социальной защиты», — резюмировал он.
В ближайшем будущем категории граждан, имеющих право на получение статуса «Ветеран труда» могут расшириться. Так, например, весной 2026 года депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о присвоении звания «Ветеран труда» многодетным матерям. На момент публикации Совет Думы включил документ в программу осенней сессии, дата первого чтения пока не назначена.