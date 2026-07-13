Свободную экономическую зону готовы расширить на всю Белгородскую область

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в июне Александр Шуваев рассказал, что в 2026 году белгородские власти планируют привлечь в СЭЗ десять новых инвесторов. Общий объем инвестиций в их проекты может составить 5 млрд руб. А расширение СЭЗ на всю территорию области, по его словам, позволит привлечь в регион 120 инвесторов при объеме вложений в их проекты до 450 млрд руб.