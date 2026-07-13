Полиция изъяла более 2 кг синтетических наркотиков у пары из посёлка Ласкино

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии задержали в посёлке Ласкино Гурьевского района 29-летнего мужчину и его 28-летнюю сожительницу. Оба подозреваются в распространении синтетических наркотиков. При обыске в квартире полицейские изъяли более двух килограммов альфа-PVP, свыше 7 граммов мефедрона,…