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Полиция изъяла более 2 кг синтетических наркотиков у пары из посёлка Ласкино

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии задержали в посёлке Ласкино Гурьевского района 29-летнего мужчину и его 28-летнюю сожительницу. Оба подозреваются в распространении синтетических наркотиков. При обыске в квартире полицейские изъяли более двух килограммов альфа-PVP, свыше 7 граммов мефедрона,…

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии задержали в посёлке Ласкино Гурьевского района 29-летнего мужчину и его 28-летнюю сожительницу. Оба подозреваются в распространении синтетических наркотиков.

При обыске в квартире полицейские изъяли более двух килограммов альфа-PVP, свыше 7 граммов мефедрона, а также электронные весы и изоленту для фасовки. По данным оперативников, запрещённые вещества предназначались для сбыта через теневой онлайн-магазин.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Обоих заключили под стражу. Сейчас полиция устанавливает организаторов и других участников наркобизнеса.