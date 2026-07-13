Свыше 20 тысяч детей приняли участие в проекте «Лето на Ямале»

Самым массовым направлением стало культурное. В первый месяц лета было организовано 935 мероприятий, в числе которых «Музейный марафон», «ПРОканикулы», «Кулинарный поединок», «Самый северный турнир», «Культурный блогер» и «Современный художник». Также большой интерес у детей вызвали спортивные мероприятия. По всему округу для ребят организовали дворовые тренировки, спортивные праздники, массовые зарядки с чемпионами, занятия с инструкторами ГТО, мастер-классы и подвижные игры.