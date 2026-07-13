Свыше 20 тысяч детей приняли участие в проекте «Лето на Ямале»

Участниками проекта «Лето на Ямале» в июне стали свыше 20 тыс. ребят, сообщили в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Программа организована в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Для ребят работают пришкольные лагеря, досуговые площадки, проводятся мастер-классы, экскурсии, походы и творческие программы. Программа объединяет проекты сфер образования, спорта, культуры и молодежной политики.
Самым массовым направлением стало культурное. В первый месяц лета было организовано 935 мероприятий, в числе которых «Музейный марафон», «ПРОканикулы», «Кулинарный поединок», «Самый северный турнир», «Культурный блогер» и «Современный художник». Также большой интерес у детей вызвали спортивные мероприятия. По всему округу для ребят организовали дворовые тренировки, спортивные праздники, массовые зарядки с чемпионами, занятия с инструкторами ГТО, мастер-классы и подвижные игры.
«Мы значительно расширили возможности для летнего отдыха детей, которые проводят каникулы на Ямале. Количество мест в пришкольных лагерях увеличили почти на 800 мест. Это позволило предложить семьям разнообразные форматы летней занятости в каждом муниципалитете», — подчеркнула директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева.
Отметим, в июле участниками летней оздоровительной кампании станут около 21 тыс. ребят.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.