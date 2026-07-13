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Потушившему Вечный огонь жителю Арзамаса назначили принудительные работы

Жителю Арзамаса, который потушил Вечный огонь, назначили девять месяцев принудительных работ.

Источник: Живем в Нижнем

Жителю Арзамаса, который потушил Вечный огонь, назначили девять месяцев принудительных работ. Об этом рассказали в Нижегородском областном суде.

Алексея Видяева судили по статье об осквернении мемориальных сооружений. Мужчина в состоянии опьянения забрался на мемориал «Борцам за Советскую власть» и бросил в огонь лежавшие на памятнике цветы и венки. После этого он затушил пламя.

Мужчина полностью признал вину. Суд посчитал, что своими действиями житель Арзамаса оскорбил чувства людей, которые чтят память защитников Отечества. 10% его дохода на принудительных работах будут обращать в доход государства. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

Напомним, нижегородские силовики пресекли канал финансирования международного терроризма.