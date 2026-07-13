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Волгоградских школьников сориентируют на профессию дорожного рабочего

Подросткам будут рассказывать о преимуществах дорожных специальностей и изменениях в дорожном хозяйстве.

Шесть образовательных учреждений Волгоградской области станут участниками проекта по созданию «дорожных классов». Азы профессии специалиста по ремонту и строительству дорог школьники будут осваивать уже с начала нового учебного года.

Подросткам будут рассказывать о преимуществах дорожных специальностей и изменениях в дорожном хозяйстве. Предполагается, что полученные знания повлияют на их желание выбрать эту профессию, сообщают в облкомдортрансе.

Учебные заведения, на базе которых организуют профильные классы, уже определены, это:

СШ № 9 Советского района и гимназия № 17 Ворошиловского района в Волгограде;

СШ №№ 2 и 19 в Волжском;

Городищенская СШ № 3;

Новоаннинская основная школа № 2.

За каждым образовательным учреждением закрепят отраслевую подрядную организацию, которая будет заниматься профориентационной работой — проводить практические занятия, экскурсии и тематические мастер-классы.

Ранее глава региона Андрей Бочаров поставил задачи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В колледжах реализуется федеральный проект «Профессионалитет» — по направлению «Транспорт и дорожное хозяйство» работает один из 11 учебно-образовательных кластеров. Среди специалистов дорожного хозяйства проводится конкурс «Лучший по профессии».