Волгоградских школьников сориентируют на профессию дорожного рабочего

Шесть образовательных учреждений Волгоградской области станут участниками проекта по созданию «дорожных классов». Азы профессии специалиста по ремонту и строительству дорог школьники будут осваивать уже с начала нового учебного года.
Подросткам будут рассказывать о преимуществах дорожных специальностей и изменениях в дорожном хозяйстве. Предполагается, что полученные знания повлияют на их желание выбрать эту профессию, сообщают в облкомдортрансе.
Учебные заведения, на базе которых организуют профильные классы, уже определены, это:
СШ № 9 Советского района и гимназия № 17 Ворошиловского района в Волгограде;
СШ №№ 2 и 19 в Волжском;
Городищенская СШ № 3;
Новоаннинская основная школа № 2.
За каждым образовательным учреждением закрепят отраслевую подрядную организацию, которая будет заниматься профориентационной работой — проводить практические занятия, экскурсии и тематические мастер-классы.
Ранее глава региона Андрей Бочаров поставил задачи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В колледжах реализуется федеральный проект «Профессионалитет» — по направлению «Транспорт и дорожное хозяйство» работает один из 11 учебно-образовательных кластеров. Среди специалистов дорожного хозяйства проводится конкурс «Лучший по профессии».