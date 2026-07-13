Для строительства берегозащитных сооружений в Филино заключили контракт на 1,35 млрд

ГБУ «Балтберегозащита» заключило контракт на строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе поселка Филино. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Подрядчиком стало АО «Группа компаний “ЕКС”». Контракт стоимостью 1,35 млрд руб. подписали 7 июля. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2027 года.
Согласно техническому заданию, в районе Филино предстоит выполнить противооползневую защиту на площади 16,4 тыс. кв м. Для укрепления склона планируется устройство нагельного крепления. Кроме того, в основании берегового откоса построят 579 м берегозащитных сооружений откосного типа из гранитного камня. Проектный срок эксплуатации объекта составляет 50 лет.
Финансирование рассчитано на два года. В 2026 году на реализацию проекта предусмотрено более 1,15 млрд руб., ещё 193,2 млн руб. — в 2027-м. Контракт предусматривает авансирование в размере 30%.
Проект строительства берегозащитных и противооползневых сооружений в посёлке Филино получил положительное заключение государственной экспертизы в мае 2024 года. Тогда предполагалось, что площадь защищённого склона составит 16410 кв. м, а протяжённость берега — 579 м. В 2023 году региональный минстрой планировал выделить на работы по берегоукреплению в Филино 304,8 млн руб., из них 18,9 млн — стоимость проектирования. Сообщалось, что строительство должно начаться в 2025 году, а завершиться — в 2026-м.
Первую попытку найти подрядчика для строительства противооползневых сооружений в районе Филино власти предприняли в декабре 2025 года. Следующие торги объявили в феврале, марте, апреле и июне. На участие в аукционах не было подано ни одной заявки вплоть до начала лета.
Областные власти выдали разрешение на строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе пос. Филино Светлогорского округа 21 апреля 2026 года. Документ будет действовать в течение двух лет. Строительство запланировано на участках с кадастровыми номерами 39:17:040003:220 и 39:17:040004:22, предназначенными под санитарную охрану курорта федерального значения.