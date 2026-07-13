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В правительстве Калининградской области заявили о снижении ажиотажа на АЗС региона

Как сказал вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов, люди стали успокаиваться.

В Калининградской области снижаются очереди на АЗС. А люди, который в ажиотаже затаривались, стали успокаиваться. Об этом 13 июля на оперативном совещании в правительстве области сказал Александр Рольбинов, заместитель председателя правительства региона.

— Принятые меры правительством Калининградской области позволили отчасти сократить очереди на заправочных станциях и результаты мониторинга объема продаж показывают снижение пиковой разборки топлива за последние дни прошлой недели на 15−20%. Это говорит о том, что отчасти ажиотажный спрос, который существовал у нас, он немножко сходит на нет. То есть люди, которые затаривались топливом в канистры, пытались, их по гаражам распихивали, сейчас, видимо, наверное, уже стали успокаиваться, — сказал чиновник.

Губернатор Алексей Беспрозванных после доклада коллеги взял слово.

— Жителей где-то тоже понять можно, — сказал он. — Когда есть недостаток бензина и в первые дни, когда это началось, я видел нули на заправочных станциях… Ну понятно, что люди, так устроен человек, стараются запасаться — а вдруг будет еще хуже… То, что люди запасались — надо просто понять и принять, — сказал глава региона.