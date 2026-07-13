В правительстве Калининградской области заявили о снижении ажиотажа на АЗС региона

— Жителей где-то тоже понять можно, — сказал он. — Когда есть недостаток бензина и в первые дни, когда это началось, я видел нули на заправочных станциях… Ну понятно, что люди, так устроен человек, стараются запасаться — а вдруг будет еще хуже… То, что люди запасались — надо просто понять и принять, — сказал глава региона.