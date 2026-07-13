В Башкирии отремонтировали участок дороги Бирск — Тастуба — Сатка

Участок дороги Бирск — Тастуба — Сатка протяженностью 3,3 км отремонтировали в Мишкинском районе Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На отрезке вблизи границы Караидельского района дорожники выполнили фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, а также укрепили обочины и нанесли разметку.
«Дорога Бирск — Тастуба — Сатка обеспечивает транспортное сообщение Уфы с районами северо-восточной части республики. По этой трассе также можно выехать в Челябинскую и Свердловскую области. Ежедневно по ней проезжает около 3 тысяч автомобилей, поэтому важно было привести этот участок в нормативное состояние», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе планируют привести в нормативное состояние около 200 км дорог и 15 мостов общей протяженностью более 1,9 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.