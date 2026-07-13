В Башкирии отремонтировали участок дороги Бирск — Тастуба — Сатка

«Дорога Бирск — Тастуба — Сатка обеспечивает транспортное сообщение Уфы с районами северо-восточной части республики. По этой трассе также можно выехать в Челябинскую и Свердловскую области. Ежедневно по ней проезжает около 3 тысяч автомобилей, поэтому важно было привести этот участок в нормативное состояние», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.