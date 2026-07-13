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В Калининградской области назначили нового главу министерства регионального контроля

Исполняющим обязанности стал Николай Терехов из Тульской области.

Исполняющим обязанности министра регионального контроля Калининградской области назначили Николая Терехова из Тульской области. Его представил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 13 июля.

Глава региона отметил, что Николай Терехов приступает к руководству министерством с сегодняшнего дня. Как уточнили в правительстве области, для утверждения в должности ему предстоит пройти согласования в профильном федеральном ведомстве.

«Назначение руководителя с комплексной подготовкой имеет особую значимость, позволяя подходить к решению вопросов с учётом правовых, социальных и экономических аспектов. Уверен, что многолетний управленческий опыт, сочетающий военную дисциплину, муниципальную практику и системное образование будет полезен нашей команде и региону», — сообщил Беспрозванных.

По данным регионального правительства, Николай Терехов 15 лет занимался военной службой. Также более десяти лет он трудился на посту главы муниципального образования в Тульской области. У чиновника есть высшее образование по нескольким специальностям: «педагогика», «экономика» и «юриспруденция». Он отмечен рядом государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее эту должность занимал Денис Белозёров. В ноябре он ушёл с поста министра регионального контроля по собственному желанию. С этого времени обязанности главы ведомства исполнял Никита Михалёв.