В Калининградской области назначили нового главу министерства регионального контроля

По данным регионального правительства, Николай Терехов 15 лет занимался военной службой. Также более десяти лет он трудился на посту главы муниципального образования в Тульской области. У чиновника есть высшее образование по нескольким специальностям: «педагогика», «экономика» и «юриспруденция». Он отмечен рядом государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.