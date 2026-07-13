В Калининградской области назначили нового главу министерства регионального контроля

Исполняющим обязанности министра регионального контроля Калининградской области назначили Николая Терехова из Тульской области. Его представил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 13 июля.
Глава региона отметил, что Николай Терехов приступает к руководству министерством с сегодняшнего дня. Как уточнили в правительстве области, для утверждения в должности ему предстоит пройти согласования в профильном федеральном ведомстве.
«Назначение руководителя с комплексной подготовкой имеет особую значимость, позволяя подходить к решению вопросов с учётом правовых, социальных и экономических аспектов. Уверен, что многолетний управленческий опыт, сочетающий военную дисциплину, муниципальную практику и системное образование будет полезен нашей команде и региону», — сообщил Беспрозванных.
По данным регионального правительства, Николай Терехов 15 лет занимался военной службой. Также более десяти лет он трудился на посту главы муниципального образования в Тульской области. У чиновника есть высшее образование по нескольким специальностям: «педагогика», «экономика» и «юриспруденция». Он отмечен рядом государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее эту должность занимал Денис Белозёров. В ноябре он ушёл с поста министра регионального контроля по собственному желанию. С этого времени обязанности главы ведомства исполнял Никита Михалёв.