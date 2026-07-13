Представители Общественной палаты Дона оказали семьям и молодежи правовую помощь

Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи прошла при активном участии представителей Общественной палаты Ростовской области.
Одной из главных площадок, где проходили правовые консультации для жителей региона, стал Ростовский государственный экономический университет.
Грамотные юридические советы можно было получить от известных в регионе экспертов: председателя комиссии палаты по общественному контролю и защите прав человека, декана юридического факультета вуза Алексея Позднышова, директора университетской Юридической клиники, опытного адвоката Антона Габовича, председателя комиссии по социальным вопросам, защите семьи, материнства и детства Валентины Ласточкиной, возглавляющей региональное отделение всероссийского движения «Матери России».
Члены Общественной палаты уделяли особое внимание семьям с детьми, участников СВО, многодетным и малоимущим гражданам.
Во время консультаций чаще всего люди интересовались нюансами предоставления мер социальной поддержки, вопросами оформления правового статуса, судебного производства и пенсионного обеспечения. На приемах специалисты практически помогали посетителям в составлении необходимых документов.
Помимо консультаций, Общественная палата организовала встречу по правовым аспектам для молодежи, в которой могли участвовать все желающие. Ее инициатор — заместитель председателя палаты, ректор вуза Елена Макаренко на встрече с молодыми людьми, в том числе, затронула актуальную проблему профилактики правонарушений. Ребята задавали много вопросов о возможности бесплатной юридической помощи и аспектах защиты прав детей.
— Важно, чтобы не только молодежь, но люди любых возрастов знали, что могут получить квалифицированную поддержку при необходимости защиты их прав, — подчеркнул на одном из мероприятий Алексей Позднышов.