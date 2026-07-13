Представители Общественной палаты Дона оказали семьям и молодежи правовую помощь

Помимо консультаций, Общественная палата организовала встречу по правовым аспектам для молодежи, в которой могли участвовать все желающие. Ее инициатор — заместитель председателя палаты, ректор вуза Елена Макаренко на встрече с молодыми людьми, в том числе, затронула актуальную проблему профилактики правонарушений. Ребята задавали много вопросов о возможности бесплатной юридической помощи и аспектах защиты прав детей.