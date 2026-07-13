Что запрещено на Летние Кузьминки, 14 июля 2026

Идея праздника состоит в признании хаоса неотъемлемой частью жизни. Это день, когда можно, наконец, перестать бояться беспорядка, позволить себе отклониться от графика и воспринимать спонтанные сбои не как катастрофу, а как мощный креативный ресурс. Философы, психологи и современные коучи солидарны: тотальный порядок — это путь к смертному одру, усыпанному сожалениями, а хаос — это огромный потенциал для развития, бесконечное число нестандартных идей и инновационных решений.