Воронежцам рассказали, действительно ли осенью Россию ждёт дефицит гречки

Информацию о грядущем в России дефиците гречки распространяют в социальных сетях и мессенджерах. Авторы таких постов связывают возможную нехватку товара с засухой и непростой обстановкой на топливом рынке. На самом деле вбросы о дефиците гречки не имеют оснований, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками». Воронежская область" в понедельник, 13 июля.
Волну тревоги авторы новостей запускают ради просмотров и популярности. Структура подобных постов схожа. В них всегда есть тревожный заголовок, ссылки на «неофициальные источники» и призыв спасаться.
По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы. При этом повышенного спроса нет.
Сбор гречихи в 2026 году, по информации Института конъюнктуры аграрного рынка, прогнозируется на уровне 1 млн тонн, что выше, чем годом ранее.