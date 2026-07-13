Воронежцам рассказали, действительно ли осенью Россию ждёт дефицит гречки

Информацию о грядущем в России дефиците гречки распространяют в социальных сетях и мессенджерах. Авторы таких постов связывают возможную нехватку товара с засухой и непростой обстановкой на топливом рынке. На самом деле вбросы о дефиците гречки не имеют оснований, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками». Воронежская область" в понедельник, 13 июля.