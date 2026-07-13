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Подземный переход на Университетском в Ростове закроют из-за угрозы обрушения

Власти Ростова решили закрыть для пешеходов аварийный подземный переход в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 25 июля 2026 года и до особого распоряжения закроют подземный переход на улице Большой Садовой, в районе переулка Университетского. Причина — аварийное состояние строительных конструкций перехода, сообщает городской департамент автодорог.

— На период закрытия перехода организуют дополнительный регулируемый наземный переход через улицу Большую Садовую, с западной стороны, на пересечении Большой Садовой и Кировского, — говорится в информации властей.

Ростовчан просят помнить о временных ограничениях при планировании своих маршрутов.

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