Подземный переход на Университетском в Ростове закроют из-за угрозы обрушения

В Ростове-на-Дону с 25 июля 2026 года и до особого распоряжения закроют подземный переход на улице Большой Садовой, в районе переулка Университетского. Причина — аварийное состояние строительных конструкций перехода, сообщает городской департамент автодорог.
— На период закрытия перехода организуют дополнительный регулируемый наземный переход через улицу Большую Садовую, с западной стороны, на пересечении Большой Садовой и Кировского, — говорится в информации властей.
Ростовчан просят помнить о временных ограничениях при планировании своих маршрутов.
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