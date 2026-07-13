Путин пообещал ветерану СВО помочь поступить на программу «Время героев»

На встрече также присутствовал ветеран СВО Роман Бояркин, который рассказал, что в 2025 году при освобождении Курской области он получил тяжелое ранение, после чего ему ампутировали обе ноги. Бояркин прошел реабилитацию, сейчас работает инструктором по БПЛА и постоянно в качестве добровольца посещает госпитали, чтобы встречаться с бойцами и рассказывать о своем опыте.