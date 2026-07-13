Путин пообещал ветерану СВО помочь поступить на программу «Время героев»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал ветерану СВО Роману Бояркину помочь поступить на программу «Время героев».
Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта «Все для Победы!», где встретился с руководством и активистами движения.
На встрече также присутствовал ветеран СВО Роман Бояркин, который рассказал, что в 2025 году при освобождении Курской области он получил тяжелое ранение, после чего ему ампутировали обе ноги. Бояркин прошел реабилитацию, сейчас работает инструктором по БПЛА и постоянно в качестве добровольца посещает госпитали, чтобы встречаться с бойцами и рассказывать о своем опыте.
Во время беседы Путин спросил у ветерана, нужна ли ему какая-то дополнительная помощь. В ответ Бояркин озвучил личную просьбу, отметив, что очень хотел бы стать участником программы «Время героев», но туда очень сложно пройти.
«Несколько заявок подавал, у меня не получается туда пробиться», — признался Бояркин.
«У нас с вами большие связи, решим этот вопрос», — ответил Путин и поблагодарил ветерана СВО за службу Родине и позицию.
«Вашим родителям спасибо больше за то, что воспитали такого мужчину, как вы», — добавил президент.