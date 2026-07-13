«У них там машины по 20 миллионов»: волгоградцам пришлось выпрашивать убежище в элитном ЖК

— Судя по всему, консьерж кому-то позвонила, и ей объяснили, что она была неправа. После этого она неохотно, но впустила нас в укрытие. Сказав кому-то по рации, что мы пришли чисто «пошоркаться». Вместе с нами спустились ещё несколько местных жителей. При этом все эти разборки отняли около 15−20 минут, которые в условиях нацеленного на Волгоград ракетного удара могли бы стоить нашей семье жизней. Неужели, если у людей нет машины за 20 млн, мы должны погибать? — задаётся вопросом многодетная мать.