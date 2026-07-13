После шторма «Бернадетт» в Калининградской области без света сидели 170 тысяч человек

После недавнего шторма «Бернадетт» в Калининградской области без электроэнергии остались 170 тысяч человек. Об этом 13 июля во время оперативного совещания в правительстве сказал заместитель гендиректора «Россети янтарь» Антон Вторушин. Он отметил, что это максимальная и общая численность абонентов, которые попали в зону отключения.