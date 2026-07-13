В Калининграде ищут 20 водителей, которые согласятся работать за 200 тыс. рублей в месяц

Это предложение находится на третьей позиции рейтинга, который возглавляет предложение для руководителя группы научно-технического развития на предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. От кандидата требуется не только высокий уровень знаний производственного процесса, но и «экспертное» владение китайским языком. При совпадении этих условий компания готова платить специалисту от 300 до 350 тыс. рублей.