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Алексей Беспрозванных представил нового главу Минконтроля

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на оперативном совещании правительства 13 июля представил нового исполняющего обязанности министра регионального контроля и надзора — Николая Терехова. Уже с понедельника он приступил к руководству ведомством. Для утверждения в должности ему предстоит пройти согласования в профильном федеральном министерстве. Николай Терехов — руководитель…

Источник: Янтарный край

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на оперативном совещании правительства 13 июля представил нового исполняющего обязанности министра регионального контроля и надзора — Николая Терехова. Уже с понедельника он приступил к руководству ведомством. Для утверждения в должности ему предстоит пройти согласования в профильном федеральном министерстве.

Николай Терехов — руководитель с большим управленческим опытом. До назначения он 15 лет служил в армии, затем больше десяти лет занимал пост главы муниципалитета в Тульской области. У него три высших образования — по педагогике, экономике и юриспруденции. Он регулярно повышает квалификацию в РАНХиГС и МГИМО. За службу награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными знаками отличия.

Губернатор подчеркнул, что контрольно-надзорная деятельность — одно из важнейших направлений работы правительства. От неё зависит качество услуг для жителей, соблюдение норм и стандартов, а также эффективность региональных проектов. Отдельное внимание Беспрозванных уделил контролю за управляющими компаниями. «Уверен, что многолетний опыт Терехова, сочетающий военную дисциплину, муниципальную практику и системное образование, будет полезен нашей команде и региону», — сказал он.