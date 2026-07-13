Алексей Беспрозванных представил нового главу Минконтроля

Николай Терехов — руководитель с большим управленческим опытом. До назначения он 15 лет служил в армии, затем больше десяти лет занимал пост главы муниципалитета в Тульской области. У него три высших образования — по педагогике, экономике и юриспруденции. Он регулярно повышает квалификацию в РАНХиГС и МГИМО. За службу награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными знаками отличия.