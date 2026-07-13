Донской регион показал высокий интерес к ИЖС в ипотеку

В целом, по сообщению банка, в июне объем выданных ипотечных кредитов в России достиг 345 миллиардов рублей — это на 49,7% больше, чем в мае, и на 76% выше июня прошлого года. В Ростовской области структура выдач отличалась от среднероссийской. На новостройки пришлось 67,2% всех кредитов. Доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составила 15,3%, что выше, чем в среднем по стране. Еще 7,2% выдали на готовые загородные дома, 8,7% — на вторичное жилье.