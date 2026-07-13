В Нижнем Новгороде состоится научная конференция «Скоростное судостроение»

В ходе конференции приоритетное внимание будет уделено вопросам проектирования скоростных судов и экранопланов, перспективным технологиям их производства, вопросам эффективной эксплуатации. Принять участие в конференции можно как в очном формате, так и в режиме видео-конференц-связи.