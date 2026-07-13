В Нижнем Новгороде состоится научная конференция «Скоростное судостроение»

Всероссийская научно-практическая конференция «Скоростное судостроение» пройдет в Нижнем Новгороде 10−11 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В ходе конференции приоритетное внимание будет уделено вопросам проектирования скоростных судов и экранопланов, перспективным технологиям их производства, вопросам эффективной эксплуатации. Принять участие в конференции можно как в очном формате, так и в режиме видео-конференц-связи.
«Это отличная возможность обсудить актуальные темы индустрии, перенять опыт ведущих экспертов и расширить сеть полезных деловых контактов», — отметили организаторы.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.