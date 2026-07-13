На Кубани к концу августа обновят дорогу Кубанский — Первомайский

Ремонт участка автомобильной дороги Кубанский — Калниболотская — Первомайский в Новопокровском районе Краснодарского края планируют завершить в конце августа, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы проводятся на отрезке с 39-го по 45-й км при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Дорога связывает поселок Кубанский, станицу Калниболотскую и поселок Первомайский и служит основным маршрутом для поездок жителей в соседние поселения и районный центр. В 2025 году подрядчик демонтировал старое дорожное покрытие и основания, ликвидировал просадки и уложил выравнивающий слой из горячей асфальтобетонной смеси. В этом году уложили верхний слой покрытия. Сейчас продолжаются работы по планировке и уплотнению земляного полотна на обочинах и откосах.
Обновление этой дороги сделает поездки жителей и гостей Новопокровского района безопаснее и комфортнее. Все работы идут по графику.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.