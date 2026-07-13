На Кубани к концу августа обновят дорогу Кубанский — Первомайский

Дорога связывает поселок Кубанский, станицу Калниболотскую и поселок Первомайский и служит основным маршрутом для поездок жителей в соседние поселения и районный центр. В 2025 году подрядчик демонтировал старое дорожное покрытие и основания, ликвидировал просадки и уложил выравнивающий слой из горячей асфальтобетонной смеси. В этом году уложили верхний слой покрытия. Сейчас продолжаются работы по планировке и уплотнению земляного полотна на обочинах и откосах.