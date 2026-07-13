Новый министр регионального контроля и надзора приступил к работе в Калининградской области

Николай Терехов — управленец с 25-летним стажем. Он начинал с военной службы, которой отдал 15 лет. Затем перешёл на муниципальную работу и больше десяти лет возглавлял муниципальное образование в Тульской области. Там он занимался финансовым планированием, взаимодействием с гражданами и решением широкого круга социальных задач. У него три высших образования — по педагогике, экономике и юриспруденции. Он не раз проходил переподготовку в ведущих центрах страны, включая РАНХиГС и МГИМО. За добросовестную работу награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными наградами.