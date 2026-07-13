Нижегородцам с инвалидностью напомнили о праве заправляться без очереди

Жители Нижегородской области с инвалидностью I и II групп, а также водители, перевозящие детей-инвалидов, имеют право на внеочередной проезд к топливным колонкам на автозаправочных станциях. Об этом напомнили в министерстве энергетики и ЖКХ региона, отвечая на вопрос жительницы в официальном сообществе ведомства во ВКонтакте.