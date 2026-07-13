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Путину показали, как проходит подготовка операторов беспилотников

Путину на выставке «Все для Победы!» показали, как готовят операторов БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке форума Народного фронта «Все для Победы!» показали, как проходит подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Во время осмотра выставки глава государства пообщался с инструктором БПЛА Екатериной Арсеньевой из Ростовской области, которая обучает студентов управлению дронами.

Арсеньева показала Путину тренажер для отработки навыков управления БПЛА. С его помощью ученики выполняют различные упражнения на виртуальной трассе.

«Очень важно не волноваться. Волнение очень мешает полетам», — сказала инструктор.

«Волнение всему мешает. Надо быть собранным и сосредоточенным», — подчеркнул президент.

Арсеньева также рассказала Путину, что начала заниматься обучением операторов БПЛА около трех лет назад после того, как познакомилась с бойцами ВС РФ и они предложили попробовать себя в этой профессии.

«Такая хрупкая девушка, бойцов учит», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Арсеньева занимается очень важным делом, и пожелал ей всего самого доброго.

Президент в понедельник принял участие в работе форума «Все для Победы!», который проводит общероссийское общественное движение «Народный фронт “За Россию” на площадке Национального центра “Россия”.

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