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В Симферополе автобусы работают в штатном режиме

В столице Крыма нет проблем с работой автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе нет особых нареканий на движение автобусов. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что автобусы полностью обеспечены топливом, а все маршруты укомплектованы. Троллейбусы же испытывают дефицит электроэнергии. И мэр столицы Крыма не стал скрывать, что есть определенное снижение выпуска подвижного состава из-за дефицита энергоресурсов.

Власти всерьез занимаются решением проблемы энергодефицита, и уже приняты решения о закупке альтернативных источников электричества. В первую очередь обеспечат села, где света не было свыше двенадцати дней. Будет решаться и вопрос водоснабжения, планируется задействовать частные скважины.

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