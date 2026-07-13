Психолог Андронникова объяснила, почему вреден тренд «бежевых мам»

Тренд стал популярным благодаря социальным сетям, где его продвигают блогеры, которые предпочитают для себя и своих детей одежду и интерьер в приглушенных, пастельных тонах, таких как бежевый и молочный. Вскоре эта идея распространилась среди других пользователей. Некоторые родители объясняют свой выбор стремлением защитить психику детей от перегрузок и визуального шума. Критики же считают, что главная причина — всего лишь в фотогеничности таких интерьеров.