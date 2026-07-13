Психолог Андронникова объяснила, почему вреден тренд «бежевых мам»

Концепция «бежевых мам», при которой родители стараются избегать ярких цветов в одежде и интерьере, может негативно повлиять на развитие цветовосприятия, что связано с формированием речи и мышления у детей. Кроме того, это может привести к сенсорному голоду. Об этом ТАСС сообщила Ольга Андронникова, декан факультета психологии Новосибирского государственного педуниверситета.
Тренд стал популярным благодаря социальным сетям, где его продвигают блогеры, которые предпочитают для себя и своих детей одежду и интерьер в приглушенных, пастельных тонах, таких как бежевый и молочный. Вскоре эта идея распространилась среди других пользователей. Некоторые родители объясняют свой выбор стремлением защитить психику детей от перегрузок и визуального шума. Критики же считают, что главная причина — всего лишь в фотогеничности таких интерьеров.
Андронникова подчёркивает, что для полноценного сенсорного развития ребёнка важно, чтобы его окружала разнообразная цветовая среда. Она предупреждает об опасности сенсорного голода из-за недостатка внешних раздражителей, что может снизить когнитивные функции.
Психолог указывает, что важно не столько количество цветов, сколько их контрастность. Понимание разницы между светлыми и тёмными объектами помогает ребёнку формировать мышление. Проблемы могут возникнуть, если родители полностью запрещают малышу взаимодействовать с яркими цветами и предметами.
Существует и противоположная тенденция — перенасыщенная среда с кислотными оттенками, что также может негативно сказаться на развитии. Андронникова заключает, что важно соблюдать баланс.